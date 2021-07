Modica, prima apertura notturna del Castello dei Conti: ingresso gratuito

Appuntamenti Modica

Prima apertura notturna oggi per il Castello dei Conti a Modica. Lo annuncia su Facebook il sindaco di >Modica, Ignazio Abbate. "Il monumento - scrive il sindaco di Modica - resterà aperto fino a mezzanotte, la visita è gratuita. Sarà l'occasione per godere di una vista di Modica "by night" da una prospettiva suggestiva. Il Castello sarà aperto di sera tutti i sabato di agosto".

