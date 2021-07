Attualità Ragusa

Covid Ragusa, 1374 positivi e altro decesso: morto uomo di Comiso Covid Ragusa, 1374 positivi e altro decesso: morto uomo di Comiso

Positivi ancora in aumento in provincia di Ragusa. In totale oggi, 30 luglio, secondo il bollettino dell’Asp di Ragusa, sono 1374 di cui 1324 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 12.758 e i morti 280. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si Tratta di un uomo di Comiso di 84 anni morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:13 (+1) Acate19 (-2) Chiaramonte Gulfi112 (-10) Comiso8 Giarratana21 (+6) Ispica103 (+10) Modica1 Monterosso128 (+5) Pozzallo228 (-4) Ragusa134 (-1) Santa Croce Camerina108 (+14) Scicli449 (+55) VittoriaStabile il numero dei ricoverati. Vediamo nel dettaglio: all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 16 nel reparto di Malattie Infettive (15 residenti e 1 fuori sede) e 4 in Rianimazione (3 residenti e 1 fuori provincia) e 19 in area grigia (16 residenti e 3 fuori provincia) mentre 5 residenti è ricoverato nell’area grigia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 30 luglio, i dei test Covid: 174.757 tamponi molecolari, 31.085 test sierologici, 196.914 test rapidi per un totale di 592.756.

Positivi ancora in aumento in provincia di Ragusa. In totale oggi, 30 luglio, secondo il bollettino dell’Asp di Ragusa, sono 1374 di cui 1324 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 12.758 e i morti 280. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si Tratta di un uomo di Comiso di 84 anni morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:

13 (+1) Acate

19 (-2) Chiaramonte Gulfi

112 (-10) Comiso

8 Giarratana 21 (+6) Ispica

103 (+10) Modica

1 Monterosso

128 (+5) Pozzallo

228 (-4) Ragusa

134 (-1) Santa Croce Camerina

108 (+14) Scicli

449 (+55) Vittoria Stabile il numero dei ricoverati. Vediamo nel dettaglio: all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 16 nel reparto di Malattie Infettive (15 residenti e 1 fuori sede) e 4 in Rianimazione (3 residenti e 1 fuori provincia) e 19 in area grigia (16 residenti e 3 fuori provincia) mentre 5 residenti è ricoverato nell’area grigia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 30 luglio, i dei test Covid: 174.757 tamponi molecolari, 31.085 test sierologici, 196.914 test rapidi per un totale di 592.756.