Bordignon argento nei pesi, Urso: Medaglia storica

Sport Tokyo

TOKYO (GIAPPONE) - Giorgia Bordignon ha vinto la medaglia d’argento nel sollevamento pesi. L’azzurra, alla seconda Olimpiade consecutiva dopo Rio 2016, è stata protagonista di una prova ineccepibile nella categoria 64 kg, con 6 prove valide su 6. Per lei 104 di strappo, 128 di slancio e un totale di 232 kg di totale. La varesina delle Fiamme Azzurre, classe 1987, si è presentata alla gara con la sesta posizione nel ranking e con un entry total di 226 kg. Per l’Italia dei pesi è la seconda medaglia a questa edizione dei Giochi dopo il bronzo di Mirko Zanni. ’’Ho sentito il presidente Malagò, abbiamo pianto insieme al telefono, non riuscivamo a parlare. Questa medaglia va oltre la storia, essendo la prima donna medaglia olimpica nella pesistica italiana’’ ha detto all’Italpress il presidente della Fipe Antonio Urso.’’Per noi non è stata una sorpresa, sapevamo che queste misure erano alla sua portata. Questa gara l’ha vinta Giorgia ma anche i tecnici che hanno approntato una strategia perfetta condizionando la gara delle altre’’ ha raccontato Urso, che festeggia ancora dopo il bronzo di Mirko Zanni di due giorni fa. ’’Fino a questo momento il bilancio è straordinario, due medaglie insieme mancavano dal 1924, ma noi aspettiamo anche la gara di sabato di Pizzolato’’.

