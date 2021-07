Green pass obbligatorio per le palestre dal 5 agosto

Italia Green pass

Green pass obbligatorio in Italia anche nelle palestre. E' una delle regole definite dalla cabina di regia e ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Le nuove misure entreranno in vigore dal 5 agosto. Da quel giorno, si potrà andare in palestra solo se muniti di certificato verde. Senza 'passaporto vaccinale' si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. Potranno avere il green pass, secondo quanto si apprende da fonti di governo, anche coloro che hanno avuto una sola dose di vaccino, nonché chi si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti e chi è guarito dal Covid nei sei mesi immediatamente precedenti.Il certificato verde sarà obbligatorio, a partire dalla stessa data, anche per assistere alle partite allo stadio.

