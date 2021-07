Contagi Covid in aumento a Scicli: ripristinare drive in per tamponi

Attualità Scicli

I contagi da Covid 19 a Scicli salgono a quota 12. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha scritto al direttore generale dell’Asp di Ragusa chiedendo di ripristinare il servizio di tamponi rapidi drive in, in contrada Zagarone. “In ragione dell’aumento dei casi di contagi Covid anche nel territorio di Scicli, rappresentiamo la preoccupazione che, in un momento di calo della tensione e di ritorno alla “movida”, la prevenzione del contagio da Coronavirus possa registrare pericolose cadute -scrive il sindaco-.Per tale ragione Le chiediamo di reistituire i tamponi rapidi drive nel centro allestito in contrada Zagarone, al fine di perimetrare il contagio pandemico e limitare la diffusione del Virus”.Il sindaco invita quanti non hanno ancora provveduto, a vaccinarsi. Il numero dei positivi oggi a Scicli è di 12, secondo la rilevazione condotta in tempo reale dalla Polizia municipale.

