Marina di Ragusa, parcheggio Escrivà: avviato collegamento bus navetta FOTO

Marina di Ragusa, parcheggio Escrivà: avviato collegamento bus navetta. Territorio “la rovina per i residenti della zona”. Manco il tempo, per il Comune di Ragusa, di annunciare che dalla sera di venerdì 16 luglio 2021 sarebbe stato avviato a Marina di Ragusa, da parte del’AST, il servizio veloce di bus navetta che partendo dal parcheggio di sosta gratuito Escrivà, raggiungerà le strade del centro della frazione balneare in cui sono previste le fermate, che il movimento Territorio ha sollevato una serie di obiezioni sulla scelta dell’amministrazione cittadina, chiamando ancora una volta pesantemente in causa il vicesindaco ed assessore alla mobilità Giovanna Licitra.A proposito della quale Michele Tasca, Presidente dell’Esecutivo di Segreteria di Territorio Ragusa, unitamente ad Angelo La Porta, Presidente di Territorio Marina di Ragusa, affermano “l’assessore al trasporto pubblico di questa amministrazione, vanta l’istituzione di un servizio veloce di bus navetta che collega, da venerdì 16 luglio, a Marina di Ragusa, le strade del centro della frazione balneare con il parcheggio di sosta gratuito Escrivà” ironizzando “una scelta obbligata, perché se fai il parcheggio in periferia devi, giocoforza, favorirne l’utilizzo” ed aggiungendo “nessuna azione particolare, quindi in uno scenario dove i provvedimenti e le misure per il trasporto pubblico e per la mobilità alternativa sono inesistenti. Inesistenti forme di mobilità alternativa, più volte annunciate con enfasi, niente per la micromobilità alternativa che sarebbe la salvezza della frazione marinara di Ragusa, sconosciute iniziative per il bike sharing. Innegabile non accogliere positivamente l’iniziativa per l’istituzione di un nuovo parcheggio scambio, per allentare i flussi veicolari nel centro di Marina, è una iniziativa più volte sollecitata da Territorio, non potremmo non essere d’accordo, ma occorre fare le cose bene, nei tempi giusti, questa è una iniziativa tardiva, affrettata, che mostra evidenti criticità ”.Dopo questa frecciata i due dirigenti di Terriorio elencano le proprie critiche “l’iniziativa di questo parcheggio desta non poche perplessità: pare si tratti di un’area destinata a verde pubblico e non si comprende come si possa trasformare in parcheggio.Dopo l’ennesimo flop del relativo avviso pubblico, ma l’assessore Licitra è una habitué dei bandi ignorati, si è andati avanti ugualmente, ma senza criterio. Il parcheggio non è asfaltato, non c’è illuminazione pubblica, il fondo sterrato è buono solo perché il vento sollevi la polvere, per la disperazione dei residenti che sono costretti a tenere le imposte chiuse, per non essere invasi dalla polvere all’interno delle abitazioni, condizioni che diventeranno critiche con il transito delle vetture”. Il servizio, o meglio il disservizio, è garantito fino al 29 agosto ma non è desueto pensare che l’amministrazione debba provvedere con opportuni correttivi, soprattutto per la vivibilità dei luoghi minacciata da scelte del tutto non condivisibili”.Ma già, fin dall’inizio della nota stampa, Michele Tasca e Angelo La Porta avevano espresso un giudizio generale, negativo, sulle iniziative dell’amministrazione Cassì per la fraziene rivierasca ragusana “l’amministrazione Cassì ha poco da vantare su Marina di Ragusa, tutto quello che esiste si deve alle precedenti amministrazioni, quel poco che si fa attualmente è fatto male e senza alcuna programmazione” rilevando infine come “a Marina, quest’anno, si sia fatto pochissimo in termini di viabilità, e quel poco che si è fatto è fatto male”. Il servizio veloce di bus navetta, gestito dall’Ast, verrà garantito tutti i giorni fino al 29 agosto, dalle ore 19,30 alle ore 0,2. (da.di.)

