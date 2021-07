Sicilia Rosolini

15 ragazze di Rosolini rientrate da Spagna positive: forse variante delta 15 ragazze di Rosolini rientrate da Spagna positive: forse variante delta

Quindici ragazze di Rosolini rientrate da una vacanza in Spagna sono risultate positivi al Covid 19. Le ragazze sono in isolamento domiciliare e non si esclude che possano aver contratto la variante delta. Le ragazze avevano deciso di passare qualche giorno nella penisola iberica dopo aver completato gli studi. Prima di partire, si erano vaccinate e avevano ottenuto il green pass. E durante il soggiorno avrebbero rispettato tutte le norme di contenimento della pandemia. Ma non è bastato. Al rientro, il tampone di tutto il gruppo ha dato esito positivo. Immediatamente è scattato l'isolamento domiciliare ed i tamponi sono stati inviati al laboratorio del Policlinico universitario di Catania dove saranno processati per eseguire il sequenziamento e capire se le ragazze abbiano contratto una delle varianti: come la variante Delta.

Quindici ragazze di Rosolini rientrate da una vacanza in Spagna sono risultate positivi al Covid 19. Le ragazze sono in isolamento domiciliare e non si esclude che possano aver contratto la variante delta. Le ragazze avevano deciso di passare qualche giorno nella penisola iberica dopo aver completato gli studi. Prima di partire, si erano vaccinate e avevano ottenuto il green pass. E durante il soggiorno avrebbero rispettato tutte le norme di contenimento della pandemia. Ma non è bastato. Al rientro, il tampone di tutto il gruppo ha dato esito positivo. Immediatamente è scattato l'isolamento domiciliare ed i tamponi sono stati inviati al laboratorio del Policlinico universitario di Catania dove saranno processati per eseguire il sequenziamento e capire se le ragazze abbiano contratto una delle varianti: come la variante Delta.