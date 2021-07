La festa degli artisti a Ispica dedicata a Raffaella Carrà

Appuntamenti Ispica

Passione, talento, impegno. Ma soprattutto tanta voglia di far festa. E non è un caso che il titolo della due giorni in programma a fine agosto (il 28 e il 29) a Ispica, in piazza dell’Unità d’Italia, sia proprio “La festa degli artisti”. Una kermesse rivolta al canto nella sua accezione più vasta promossa dall’associazione Blackout e che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, punta a coinvolgere artisti dai 6 agli oltre cinquant’anni in tre categorie: interpreti, band, cantautori e inediti. “Abbiamo deciso, sull’onda lunga delle emozioni di queste ultime ore – spiega il patron Maurizio Di Mauro – di intitolare la prima edizione de La festa degli artisti a Raffaella Carrà. E’ un’icona dello spettacolo che merita di essere celebrata a tutte le latitudini. E, anche noi, nel nostro piccolo, cercheremo di assolvere al nostro compito.Ma non perché sia un dovere bensì perché lo sentiamo, perché è stata un punto di riferimento per numerose generazioni e, quindi, merita di essere esaltata in tutti i modi possibili”. La Festa degli artisti punta, soprattutto, a individuare nuovi talenti della canzone. Ma in modo differente dal solito. Ci sarà, certo, la gara ma ci sarà, soprattutto, l’opportunità di esibirsi assieme con i vari big che saranno ospiti dell’evento. “Una formula per certi versi inedita – chiarisce ancora Di Mauro – che abbiamo scelto per un motivo ben specifico. La nostra intenzione, infatti, è quella di dare vita a una festa il più possibile coinvolgente, cercando di stemperare ogni tensione dovuta al confronto e dando vita a una kermesse di canto che esprima la gioia di animare il palco.Sarà un modo, tra l’altro, di mettere in evidenza il fatto di essere ritornati, dopo i mesi di pandemia, ad esibirci dinanzi al pubblico. La partecipazione è aperta a tutti”.

