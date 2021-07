Politica Ragusa

Ragusa a 360° l'attività dell'assessore Giovanni Iacono

Attività a 360° dell’assessore comunale di Ragusa Giovanni Iacono, e non solamente in virtù delle numerose deleghe detenute ma certamente e soprattutto per lo spirito di servizio alla sua comunità che da sempre lo anima. E’ stato infatti presentato nei giorni scorsi, in conferenza stampa, il progetto per la realizzazione di un Polo educativo scolastico a Marina di Ragusa per il quale è stata avanzata richiesta di finanziamento. Il progetto prevede la costruzione di due nuove strutture, un asilo nido e una scuola dell’infanzia. il Comune di Ragusa, su input dell’assessore all’istruzione Giovanni Iacono, ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’interno e del Ministero dell’Istruzione, presentando un progetto di fattibilità volto all’ottenimento di un finanziamento di tre milioni di euro per ciascuna delle due nuove scuole da realizzare nella frazione marinara.Alla presentazione del progetto sono intervenuti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore all’istruzione Giovanni Iacono, il dirigente del Settore IV - Infrastrutture ing. Ignazio Albergina, i tecnici comunali che hanno redatto il progetto di fattibilità delle due scuole, geom Giacomo Rizzo e geom. Emanuele Russo ed il Rup ing. Beniamino Calabrò. Sempre Giovanni Iacono, nella sua veste di assessore allo sviluppo di comunità e verde pubblico, si è fatto promotore di un protocollo d’intesa, approvato dalll’amministrazione cittadina, del progetto "I passi della salute- viaggio nel Parco degli Iblei” che vede come come partner del Comune il CAI (Club Alpino Italiano), Legambiente, le associazioni “Kalura”, “Kanimannira”, "Bike&Co" e gli scout d'Europa.L’Ufficio del verde pubblico, in attuazione di tale accordo, ha avviato l'attività tesa alla preparazione dei percorsi naturalistici in alcune parti dell'area del Parco degli Iblei del territorio comunale. In merito al progetto Iacono ha spiegato “con la piena collaborazione dell'Azienda Foreste demaniali stiamo esplorando i primi sentieri per la realizzazione di percorsi tesi a coinvolgere la comunità per svolgere, avvalendosi della guida delle associazioni partner del progetto, trekking immersi in un ambiente di estremo interesse naturalistico poco conosciuto. Si tratta di luoghi straordinari, il cui valore è sancito dalla legge che ha istituito il Parco Nazionale degli Iblei”.Di un altro progetto, voluto da Giovanni Iacono in qualità di assessore allla protezione civile, il “Calypso South”, sono stati invece presentati i risultati in un incontro con la stampa avvenuto presso la torre di controllo del Porto turistico di Marina di Ragusa che ospita la sede del presidio “Marina” della Protezione civile comunale e presso la quale è operativa una postazione del progetto stesso. Il “Calypso South” consente, tramite le antenne HF, la misurazione delle correnti marine superficiali e delle onde del mare a scala oraria, All’incontro con la stampa erano presenti il sindaco, Peppe Cassì, l’assessore alla protezione civile, Giovanni Iacono, il prof. Giuseppe Ciraolo dell’Università di Palermo, il prof. Rosario Sinatra, responsabile scientifico del Progetto Calyspo per l’Università di Catania, la dottoressa Elisabetta Paradiso che collabora con l’ateneo catanese, il responsabile del servizio di Protezione civile comunale, Domenico Buonisi, il coordinatore del Presidio “Marina”, Giuseppe Schembari e diversi volontari della struttura. Il sindaco Peppe Cassì ha ringraziato in particolar modo i rappresentanti delle due università siciliane che, assieme all’Università di Malta, all’ Arpa Sicilia ed al CNR IAS di Capo Granitola, hanno portato avanti questa attività di studio e ricerca di importanza strategica per il nostro mare ed il nostro territorio.parte sua l’assessore Iacono ha parlato dell’importanza del sistema radar HF che consente il monitoraggio delle correnti marine e risposta agli sversamenti di petrolio in mare nel Canale di Sicilia” aggiungendo “la postazione del progetto Caslyspo all’interno del Presidio “Marina” è un valore aggiunto al servizo reso dalla Protezione civile comunale che da qualche anno opera in una sede dignitosa all’interno del Porto turistico di Marina di Ragusa”. Infine, sempre Iacono, come titolare della delega ai tributi ha comunicato che anche per il 2021 ci sarà la riduzione della Tari per le imprese economiche, come approvato dal Consiglio Comunale. E l’assessore ha così commentato “deliberate le riduzioni della TARI anche per il 2021 oltre a quelle già applicate per il 2020 per tutti i tributi locali. Per l'IMU per le categorie economiche C e D, ricordo che il Comune ha deciso di non applicare neanche un euro di aliquota per questa categoria che rimane solo per la parte dello Stato che non invece non ha ridotto la propria parte del 7,6. Anche per il 2021 stiamo applicando le riduzioni per l'occupazione di suolo pubblico che determinano altre minori entrate.Quanto deciso vuole essere una attenuazione dell'impatto finanziario sulle categorie commerciali colpite dall'emergenza Covid-19 e contribuire alla ripartenza delle imprese. Per il 2021, alle categorie di utenze non domestiche indicate in apposito elenco, la tassa è ridotta nella misura complessiva del 50% , attraverso l’azzeramento della quota variabile e una contestuale riduzione della quota fissa che consenta di abbattere complessivamente non oltre il 50% le somme dovute sulla scorta del piano economico finanziario della TARI 2021”. Infine Giovanni Iacono conclude “la riduzione complessiva avrà un impatto di minori entrate del Comune per 2.918.986,51 euro che potranno trovare copertura finanziaria in sede di liquidazione con il fondo perequativo Regionale degli Enti Locali”. (da.di)

