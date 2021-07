Attualità Ragusa

Ragusa, divieto di transito su alcune strade domani: ecco dove Ragusa, divieto di transito su alcune strade domani: ecco dove

Il Comando della Polizia Municipale rende noto che al fine di consentire l’esecuzione urgente ed indifferibile dei lavori di messa in sicurezza della parete muraria dell’edificio che ospita l’Antica Badia di Ragusa, il transito dei veicoli di qualsiasi tipo sarà vietato nella giornata di mercoledì 7 luglio 2021 sul corso Italia, tratto via Matteotti - via Roma, dalle ore 14 alle ore 18. Gli autobus del servizio pubblico urbano, modificheranno i loro percorsi tradizionali interessati all’attraversamento del sito.

Il Comando della Polizia Municipale rende noto che al fine di consentire l’esecuzione urgente ed indifferibile dei lavori di messa in sicurezza della parete muraria dell’edificio che ospita l’Antica Badia di Ragusa, il transito dei veicoli di qualsiasi tipo sarà vietato nella giornata di mercoledì 7 luglio 2021 sul corso Italia, tratto via Matteotti - via Roma, dalle ore 14 alle ore 18. Gli autobus del servizio pubblico urbano, modificheranno i loro percorsi tradizionali interessati all’attraversamento del sito.