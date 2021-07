Italia Roma

Il Papa operato al Gemelli, Vaticano: Ha reagito bene all'intervento

ROMA - ’’Il Santo Padre, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all’operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma. Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Professore Sergio Alfieri, con l’assistenza del Professore Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi’’. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.’’L’anestesia è stata condotta dal Professore Massimo Antonelli, dalla Professoressa Liliana Sollazzi e dai dottori Roberto De Cicco e Maurizio Soave.Erano altresì presenti in sala operatoria il Professore Giovanni Battista Doglietto ed il Professore Roberto Bernabei’’, prosegue Bruni.

