Domani la festa della Madonna delle Grazie a Ragusa

Domani, venerdì 2 luglio, a Ragusa, si celebra la festa votiva in onore della Madonna delle Grazie. Dopo il novenario in preparazione alla fase clou delle celebrazioni, il piccolo santuario che sorge in prossimità della vallata, nel quartiere dell’Ecce Homo, sarà meta di pellegrinaggio da parte dei fedeli e, soprattutto, dei devoti. Le sante messe sono in programma alle 7,30, alle 9, alle 10,30, alle 18,30 e alle 20. Il santuario resterà aperto sino alle 21 per la preghiera personale. A conclusione delle messe, ci sarà la benedizione dei bambini. Alcune delle celebrazioni saranno officiate dal parroco della chiesa dell’Ecce Homo, il sacerdote Giovanni Bruno Battaglia. Alla celebrazione eucaristica delle 20 ci sarà anche il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti, che parteciperà al rito della benedizione dei bambini. “Sin da quando ero bambino – dice quest’ultimo – sono stato molto legato al santuario. Il 25 giugno di trent’anni fa, ho celebrato la mia prima messa da presbitero.Ho ripetuto l’esperienza anche quest’anno in occasione dell’anniversario della mia ordinazione sacerdotale”. “Il Signore sia sopra di te per proteggerti – questo il testo della benedizione che sarà impartita domani ai piccoli e tratta dal Benedizionale – davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti”. Tutta la giornata del 2 luglio si annuncia un via vai di fedeli in pellegrinaggio per onorare la Vergine santissima delle Grazie. I fedeli e i devoti potranno pregare e rimarcare la propria fede in un posto semplice e che, allo stesso tempo, consente un raccoglimento spirituale molto intenso.

