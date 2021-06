Sport Sciclia

Judo Scicli, oro per Savita Russo alla European Cup in Croazia

Un continente, 27 Paesi per un complessivo di 368 atleti, questi i numeri che hanno caratterizzato la “European Judo Cup cadetti di Porec” in Croazia, tra questi la giovane atleta Savita Russo cadetta cat. 57 Kg della Judo Club Koizumi Scicli. Grande soddisfazione per Savita che convocata per l’evento dalla federazione Nazionale ha avuto l’opportunità, prima della partenza per Porec, di allenarsi per una settimana pre-gara, con i Tecnici della Nazionale presso il Centro Olimpico di Lignano sede di bolla come previsto dal regolamento anti-covid. Savita Russo, dopo la finale Nazionale svoltasi a Roma, dove ha conquistato la medaglia di bronzo si riconferma in campo internazionali tra le più forti della categoria vincendo per ippon ben cinque incontri che la portano alla conquista della prima medaglia d’oro in campo internazionale.Grande soddisfazione quella espressa dal M° Maurizio Pelligra e dall’intera associazione Judo Club Koizumi Scicli che si conferma tra le migliori società. Grande entusiasmo anche per le giovani promesse esordienti B che a Catania, in occasione delle qualificazioni alle Finali Nazionali Esordienti B che si terranno a Roma questo fine settimana, hanno dato prova di grande preparazione judoistica ed in particolare Angelo Gulino cat. Kg. 46 e Michelangelo Arrabito cat. Kg. 50 riescono a qualificarsi mentre meno fortunati Andrea Trovato cat. Kg. 38 e Mohaned Chebili cat.Kg. 46 che pur sen non riuscendo a qualificarsi hanno dato prova di potersi rifare nelle prossime competizioni che ci auguriamo possano riprendere a pieni regimi lasciandoci alle spalle questo lungo periodo di chiusura pandemica.

