Centrodestra, Salvini: Il partito unico non Ã¨ all'ordine del giorno

Centrodestra, Salvini: Il partito unico non è all'ordine del giorno

ROMA - Il partito unico del centrodestra ’’non è all’ordine del giorno, come la vittoria della Champions da parte del Milan, di certo non l’anno prossimo. Il partito unico non è una cosa che nasce a tavolino o in laboratorio. Partiamo dalla collaborazione sui temi, dalla giustizia al fisco. Proporrò a Berlusconi una carta dei valori condivisi, da sottoporre a chi ci sta: libertà d’impresa, famiglia, innovazione, ambiente’’. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, per la trasmissione ’’30 minuti al Massimo’’.

