Attualità Marina di Modica

Sicurezza e parcheggi a Marina di Modica: isola pedonale dal 1 luglio Sicurezza e parcheggi a Marina di Modica: isola pedonale dal 1 luglio

Sicurezza e parcheggi a marina di Modica. L’amministrazione comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale, a giorni definirà alcune importanti problematiche per la frazione di Marina di Modica, in particolare riguardo alla sicurezza stradale e ai parcheggi. Dal primo luglio, infatti, sarà attuata l’isola pedonale in Corso Mediterraneo, dalle 21 alle 04, nel tratto compreso tra Piazza Mediterraneo e Via Magellano. La linea dei pullman sarà diversa da quella effettuata sinora. Il bus non passerà, infatti, dal centro di Marina di Modica, ma, accedendo nella frazione da Corso Mediterraneo, farà la prima fermata all’intersezione con Via dei Navigatori, da qui percorrerà la stessa Via dei Navigatori ed effettuerà una seconda fermata nella zona antistante alla Chiesa dell’Assunta, quindi completerà il carico o lo scarico dei passeggeri in Via Giovanni da Verrazzano.L’amministrazione comunale, quest’anno, ha ottenuto dall’Ast anche un passaggio a Maganuco con fermata. Riguardo alla sicurezza, oltre alla realizzazione di un marciapiede in Via Andrea Doria, dopo valutazioni con la polizia locale, è stato deciso di chiudere, all’incrocio Corso Mediterraneo-SP. 66, l’uscita per Sampieri e Scicli. I veicoli dovranno raggiungere, invece, la rotatoria che si trova a circa 300 metri per effettuare l’inversione di marcia. Anche coloro che dovranno raggiungere Modica, dovranno effettuare la stessa manovra, giacché l’uscita per imboccare la ex SP 46 sarà inibita. “Questo – precisa l’assessore alla Polizia Locale, Pietro Lorefice – consentirà una più alta sicurezza, perché non s’incroceranno i veicoli provenienti da Sampieri e quelli che, provenienti da Marina di Modica, devono raggiungere la frazione sciclitana. Ricordiamo che in questa intersezione poche settimane fa si è registrato un tragico incidente”.Per concludere, a giorni, saranno nella disponibilità degli automobilisti tre ampie aree di sosta a Marina di Modica e una a Maganuco.

Sicurezza e parcheggi a marina di Modica. L’amministrazione comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale, a giorni definirà alcune importanti problematiche per la frazione di Marina di Modica, in particolare riguardo alla sicurezza stradale e ai parcheggi. Dal primo luglio, infatti, sarà attuata l’isola pedonale in Corso Mediterraneo, dalle 21 alle 04, nel tratto compreso tra Piazza Mediterraneo e Via Magellano. La linea dei pullman sarà diversa da quella effettuata sinora. Il bus non passerà, infatti, dal centro di Marina di Modica, ma, accedendo nella frazione da Corso Mediterraneo, farà la prima fermata all’intersezione con Via dei Navigatori, da qui percorrerà la stessa Via dei Navigatori ed effettuerà una seconda fermata nella zona antistante alla Chiesa dell’Assunta, quindi completerà il carico o lo scarico dei passeggeri in Via Giovanni da Verrazzano. L’amministrazione comunale, quest’anno, ha ottenuto dall’Ast anche un passaggio a Maganuco con fermata. Riguardo alla sicurezza, oltre alla realizzazione di un marciapiede in Via Andrea Doria, dopo valutazioni con la polizia locale, è stato deciso di chiudere, all’incrocio Corso Mediterraneo-SP. 66, l’uscita per Sampieri e Scicli. I veicoli dovranno raggiungere, invece, la rotatoria che si trova a circa 300 metri per effettuare l’inversione di marcia. Anche coloro che dovranno raggiungere Modica, dovranno effettuare la stessa manovra, giacché l’uscita per imboccare la ex SP 46 sarà inibita. “Questo – precisa l’assessore alla Polizia Locale, Pietro Lorefice – consentirà una più alta sicurezza, perché non s’incroceranno i veicoli provenienti da Sampieri e quelli che, provenienti da Marina di Modica, devono raggiungere la frazione sciclitana. Ricordiamo che in questa intersezione poche settimane fa si è registrato un tragico incidente”. Per concludere, a giorni, saranno nella disponibilità degli automobilisti tre ampie aree di sosta a Marina di Modica e una a Maganuco.