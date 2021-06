Attualità Euro2020

Franco Foda Ct dell'Austria ha origini vittoriesi: mio padre era di Vittoria Franco Foda Ct dell'Austria ha origini vittoriesi: mio padre era di Vittoria

Il Ct dell'Austria parla alla vigilia della sfida contro l'Italia: "Mio padre Enrico era italiano, di Vittoria (in provincia di Ragusa, ndr), per me questa sfida è particolare, perché mi riporta indietro, ma voglio vincerla lo stesso. Ci siamo preparati per battere l'Italia e cercheremo di farlo". Così Franco Foda, ct dell'Austria, alla vigilia del match contro l'Italia, in conferenza stampa a Londra. "Per noi è una gara speciale, loro sono favoriti per la vittoria finale ma noi speriamo in un buon risultato". Grande attesa anche per il capitano Alaba: "Siamo a Londra per realizzare un sogno. Immobile? Avversario completo che può fare gol a ogni palla".

Il Ct dell'Austria parla alla vigilia della sfida contro l'Italia: "Mio padre Enrico era italiano, di Vittoria (in provincia di Ragusa, ndr), per me questa sfida è particolare, perché mi riporta indietro, ma voglio vincerla lo stesso. Ci siamo preparati per battere l'Italia e cercheremo di farlo". Così Franco Foda, ct dell'Austria, alla vigilia del match contro l'Italia, in conferenza stampa a Londra. "Per noi è una gara speciale, loro sono favoriti per la vittoria finale ma noi speriamo in un buon risultato". Grande attesa anche per il capitano Alaba: "Siamo a Londra per realizzare un sogno. Immobile? Avversario completo che può fare gol a ogni palla".