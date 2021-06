Cronaca Sciclia

Scicli, uomo si toglie la vita a Bruca

Tragedia ieri sera a Bruca, frazione balneare di Scicli. Un uomo si è tolto la vita.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far nulla, se non constatare il decesso.

