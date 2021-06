Comiso, consegnati lavori per importante opera viaria

Economia Comiso

Consegnati a Comiso i lavori per la realizzazione di una importante bretella di congiungimento che oltre a smistare il traffico urbano, alleggerirà il traffico dei mezzi pesanti che ad oggi, sono costretti a transitare dal centro abitato e maggiormente da via Roma. “ E’ un ‘opera viaria che la città attendeva da tempo e di cui i lavori sono stati consegnati, assieme ad altre due in corso d’opera, con la devoluzione di un mutuo contratto in passato e che era destinato solo alla riqualificazione di un breve tratto di via San Biagio”. Dichiarazioni del vice sindaco, Roberto Cassibba. “ Con la devoluzione di un mutuo di 700 mila euro presso Cassa Depositi e Prestiti contratto dalla passata amministrazione, e che prevedeva la riqualificazione di un breve tratto di via San Biagio – spiega Cassibba – noi stiamo cercando, invece, di realizzare tre opere importanti e necessarie per la città.Una è relativa al parcheggio di corso Ho Chi Min che a breve sarà fruibile, un’altra è la realizzazione del prolungamento della via XXV aprile a Pedalino, di cui si sta già predisponendo la gara e, presumibilmente i lavori inizieranno dopo l’estate, la terza è la bretella per la quale sono stati consegnati i lavori. L’importo – ancora Cassibba – ammonta a 270 mila euro e l’impresa appaltatrice è la Geo Tex srl di Agrigento e il direttore dei lavori il geom. Franco Campailla. La bretella che parte dalla stazione di Comiso, esattamente dal prolungamento di via Lagrange e si congiunge con il viale del Mediterraneo e via Villafranca nel quale raccordo verrà realizzata una rotonda, è un’opera molto importante che ci permetterà di fare defluire il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, che attualmente grava del tutto su via Roma. Inoltre – puntualizza il vice sindaco – tramite questa bretella, potremo valutare se rendere tutto il tratto del corso San Francesco a senso unico, trattandosi di una strada stretta e molto congestionata.Colgo l’occasione – conclude Roberto Cassibba – per ringraziare gli uffici comunali dei LL.PP di competenza, il dirigente ing. Micieli, l’architetto Tirone e tutti i componenti, per tutto l’impegno e la professionalità profusi in questi tre anni, durante i quali i risultati di questo lavoro scrupoloso si sono già registrati”. Un plauso anche da parte del sindaco, Maria Rita Schembari, che ha ringraziato Roberto Cassibba per l’impegno e l’interesse nei confronti della città di Comiso che usufruirà delle opere che verranno realizzate.

