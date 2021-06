Spiagge sicure a Marina di Modica: bagnini per 90 giorni

Attualità Modica

Spiagge sicure a Marina di Modica: già partito il servizio di salvamento a mare. In anticipo rispetto agli anni passati, è partito ufficialmente da martedì 22 giugno il servizio di salvamento a mare sugli arenili di competenza del Comune di Modica. I bagnini saranno attivi per 90 giorni a partire da ieri e quindi fino a settembre inoltrato. L’ampliamento del periodo di copertura è una conseguenza dell’ottenimento della Bandiera Blu. “Siamo felici di poter riproporre un servizio tanto importante – ha commentato il Sindaco di Modica – che negli anni è stato fondamentale per salvare vite umane. Questo ed altri servizi ci hanno permesso di ottenere il prestigioso riconoscimento che ci spinge a tenere sempre più alti gli standard di qualità dei servizi che offriamo ai nostri bagnanti”.

