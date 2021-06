Ragusa, caldo rovente per altri 10 giorni

Attualità Meteo

Come annunciato da molti giorni, siamo entrati nel vivo dell'ondata di caldo, che in queste ore sta portando diffusamente le temperature sopra i 35°C sulla nostra regione, e in particolare su tutti i settori interni laddove la brezza di mare non riesce a placare l'aumento termico. Ragusa ha appena toccato i 40°C. Nel corso dei prossimi giorni in Sicilia il caldo si farà più intenso per la presenza di una vasta zona anticiclonica proveniente dal Nord-Africa che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima sempre più afoso. Una situazione che viene confermata anche dalla Protezione civile Sicilia che per la giornata di domani, nel bollettino, riporta “valori massimi molto elevati sui versanti ionici, elevati sul resto dell’isola”. Per quanto concerne le temperature (minima e massima percepita), ad Agrigento domani ci saranno 21-38 gradi, a Caltanissetta 21-39 gradi, a Catania 27-39 gradi, a Enna 20-34 gradi, a Messina 25-36 gradi, a Palermo 25-38 gradi, a Ragusa 21-38 gradi, a Siracusa 22-42 gradi, infine a Trapani 23-32 gradi.

