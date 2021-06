Perdere un chilogrammo a settimana con la dieta facile

Salute e benessere Diete

Perdere un chilogrammo in una settimana è semplice basta seguire una dieta facile. Ecco un esempio di menù settimanale per eliminare la pancia rapidamente. La dieta da seguire per una settimana prevede un’alimentazione varia e semplice da seguire.LUNEDI': Colazione: caffè o tè; 150 ml di latte senza Zucchero o 125 ml di yogurt bianco o kefyr o latte di mandorle o di avena; 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero aggiunto; una noce. Pranzo: spinaci al vapore; una coppetta di frutti di bosco. Cena: insalata mista; 150 g di petto di pollo alla griglia con aromi. Dopocena: 10 g di cioccolato fondenteMARTEDÌ: Colazione: tè o caffè; una spremuta d’arancia o di pompelmo rosa; toast preparato con 2 fettine di pane integrale (40 g), una fettina di prosciutto cotto sgrassato e una fettina (20 g) di formaggio fresco (fontina o scamorza o leerdammer). Pranzo: insalata di lattuga e carote tagliate a julienne; una mela. Cena: zucca stufata; 200 di merluzzo al vapore con succo di limone e prezzemolo. Dopocena: 10 g di cioccolato fondenteMERCOLEDÌ: Colazione: tè o caffè; una porzione di frutta fresca (una mela o una pera) o un centrifugato; un uovo strapazzato; 30 g di pane integrale. Pranzo: un piatto di verdure grigliate (melanzane, peperoni e carote) e cetrioli a fettine; una pera. Cena: insalata di pomodori; 100 g di vitello alla griglia. Dopocena: 10 g di cioccolato fondenteGIOVEDÌ: Colazione: caffè o tè; 150 ml di latte senza zucchero o 125 ml di yogurt bianco o kefyr o latte di mandorle o di avena; 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero aggiunto; una noce. Pranzo: insalata mista; broccoli al vapore; una tazza di uva. Cena: finocchi bolliti; 200 g di gamberetti al vapore. Dopocena: 10 g di cioccolato fondenteVENERDÌ: Colazione: tè o caffè; una spremuta d’arancia o di pompelmo rosa; toast preparato con 2 fettine di pane integrale (40 g), una fettina di prosciutto cotto sgrassato e una fettina (20 g) di formaggio fresco (fontina o scamorza o leerdammer). Pranzo: insalata di lattuga con pomodorini; una mela. Cena: spinaci al vapore; un hamburger vegetale. Dopocena: 10 g di cioccolato fondenteSABATO: Colazione: tè o caffè; una porzione di frutta fresca (una mela o una pera) o un centrifugato; un uovo strapazzato; 30 g di pane integrale. Pranzo: un piatto di verdure grigliate, carote e cetrioli a fettine una coppetta di more. Cena: carote; una pizza margherita o mozzarella e acciughe o prosciutto e funghi; un secondo (arrosto di vitello, orata o salmone al cartoccio…); un dolce a piacere (un semifreddo o una fetta di torta semplice o una fetta di crostata alla frutta); un bicchiere di vinoDOMENICA: Colazione: caffè o tè; 150 ml di latte senza zucchero o 125 ml di yogurt bianco o kefyr o latte di mandorle o di avena; 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero aggiunto; una noce. Pranzo: pomodori in insalata; spinaci al vapore; una mela. Cena: insalata mista con carote tagliate a julienne; 70 g di prosciutto magro di Parma; un bicchiere di vino.

