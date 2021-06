Dieta velocissima 5 kg in una settimana: menÃ¹

Salute e benessere Diete

Dieta velocissima 5 kg in una settimana, menù completo. La dieta velocissima per dimagrire 5 kg in una settimana serve a sgonfiare la pancia e ad eliminare anche il liquidi in eccesso. Per dimagrire 5 kg con la dieta velocissima in una settimana bisogna seguire delle regole, vediamo quali e vediamo anche cosa mangiare in un esempio di menù completo della dieta velocissima.

Dieta velocissima 5 kg in una settimana: come funziona

Per prima cosa bisogna tagliare le calorie poi tagliare le calorie assunte, ridurre i carboidrati e bilanciarli con grassi e proteine, ma soprattutto bere tanta acqua e riattivare il funzionamento dell’intestino. Risultato? – 5 kg in soli 7 giorni.

Dieta velocissima: si possono perdere 5 kg in una settimana?

Chiunque abbia provato a stare a dieta almeno una volta sa che perdere molto peso in poco tempo è difficile. Quasi sempre, per ottenere risultati duraturi è necessario procedere con più calma, perdendo poco ma in modo costante. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario dimagrire più velocemente, magari per rimettersi in forma dopo le feste, per un’improvvisa prova costume o per un’occasione speciale, come un matrimonio ad esempio. In queste circostanze è possibile perdere fino a 5 kg in una sola settimana seguendo regimi alimentari particolarmente restrittivi, i quali però non vanno per nessun motivo prolungati oltre il periodo consigliato (nel caso di quello che stiamo per vedere, quindi, 7 giorni). Questo perché si tratta di diete eccessivamente limitanti e sbilanciate, che a lungo andare potrebbero causare problemi. Dieta velocissima 5 kg in una settimana: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena?

Come fare una dieta velocissima 5 kg in una settimana?Ecco un esempio di menù completo della dieta velocissima.

Colazione con una tazza di tè verde, per risvegliare il metabolismo, uno yogurt magro e un frutto di stagione.Pranzo: pesce (orata, spigola, salmone alla piastra) o sulla carne bianca (petto di pollo alla griglia o tacchino con insalata) accompagnati da un contorno di verdure. Cena: minestrone di verdure o legumi (fagioli, ceci e lenticchie) con una fetta di pane integrale. Fra un pasto e l’altro eliminate la fame e drenate i liquidi con le tisane che aiutano a sgonfiare la pancia e ad eliminare la cellulite. Puntate anche su frutta secca e frullati, per fare il pieno di vitamine e sali minerali, ma anche di fibre, utili per riattivare il funzionamento dell’intestino. Dieta velocissima 5 kg in una settimana: altro menù giornaliero

Colazione: caffè o tè senza aggiunta di zucchero con 2 fette biscottate e della marmellata e un frutto. Oppure caffè o tè senza zucchero con uno yogurt magro e 40 g di cereali integrali

Spuntino mattina: un frutto o un vasetto di yogurt, oppure una manciata di frutta secca

Pranzo: 60 g di pasta o riso integrale condita con verdure fresche e un’insalata, oppure una zuppa di legumi con cereali integrali e verdure grigliate

Spuntino pomeriggio: frutta o uno yogurt magro, oppure una manciata di mandorle

Cena: petto di pollo ai ferri o pesce al vapore. In alternativa un uovo sodo o dei formaggi magri con 200 g di verdure fresche e una fetta di pane integrale. Dieta velocissima 5 kg in una settimana: consigli e regole

Ricordatevi di bere ogni giorno almeno due litri d’acqua, idratandovi costantemente anche con tisane e tè verde. Bere molta acqua vi aiuterà a riattivare i muscoli e bruciare calorie: sembra strano, ma dimagrire bevendo acqua è possibile, lo dice la scienza! Dieta velocissima 5 kg in una settimana: ciba da mangiare In generale, preferite la carne bianca e il pesce azzurro, formaggi magri, uova, legumi, cerali integrali, frutta e verdura. La cosa più importante sarà il modo di cucinarli. A questo proposito vi consigliamo l’acquisto di una vaporiera, che vi permetterà di cuocere il cibo conservandone i sapori, senza l’aggiunta del condimento. Dieta velocissima 5 kg in una settimana: cibi da evitare Perché una dieta così rapida possa funzionare dovete dire addio agli sgarri. Niente cioccolata, bibite gassate, formaggi, salumi, carne rossa, pesce grasso, pane e pasta di farina bianca e alcol. Dieta velocissima 5 kg in una settimana: non saltare i pasti Anche quando si è a dieta, è importante consumare comunque 5 pasti al giorno. Questo perché mangiare spesso tiene attivo il vostro metabolismo e vi evita di accumulare troppa fame tra un pasto e l’altro. Assolutamente vietato quindi saltare i pasti, perché si rischia di ottenere l’effetto contrario. Dieta velocissima 5 kg in una settimana: fare attività fisica costante Inutile girarci intorno se volete dimagrire dovete praticare una qualsiasi attività fisica per almeno due volte a settimana. Cercate di eliminare anche le cattive abitudini, evitando di fare le ore piccole, di bere alcool e fumare.