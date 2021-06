E' morto Nino Di Gregorio, Modicancar in lutto

Attualità Modica

E’ morto oggi a soli 58 anni Nino Di Gregorio, modicano molto noto in città per la sua storica attività Modicancar. Il 58enne è deceduto oggi all’ospedale San Marco di Catania dove era stato trasferito da qualche giorno dopo un breve ricovero all’ospedale Maggiore di Modica. Di Gregorio, è uno dei due soci della famosa autocarrozzeria ModicanCar, una delle migliori in provincia di Ragusa. Dopo la diffusione della notizia della sua morte sui social sono stati postati tantissimi messaggi di addio per Nino, eccone alcuni. “Caro amico voglio ricordarti sempre con quella voce quando mi chiamavi ogni giorno dicendomi Antonello mo fai u preventivo.... abbiamo un destino che ci comanda e sa tutto di noi ma noi niente di lui...ogni parola adesso non ha più senso...un abbraccio ninuzzu....che Dio ti accoglie con i suoi angeli...”.“Grande, allegra, gentile, onesta, ottima persona e molto altro! Ogni pensiero va a te nino troppo presto te ne sei andato,ma spero un giorno mi farai bei lavoretti da lassù rip grande Nino”-Alla famiglia Di Gregorio vanno le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.

