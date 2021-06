Sport Lutto

Morto Giampiero Boniperti, leggenda della Juve

TORINO - E’ mancato questa notte nella sua abitazione sulla collina di Torino Giampiero Boniperti, 92 anni. Era nato il 4 luglio 1928 a Barengo (Novara). I funerali si svolgeranno in forma privata, per volontà della famiglia. Lascia la moglie e tre figli: Giampaolo, Alessandro e Federica. Leggenda della Juventus, ne è stato prima grande giocatore e poi presidente in due diversi mandati. Con i bianconeri disputò 469 partite totali segnando 178 gol dal 1946 al 1961, con la Nazionale 38 presenze e 8 reti. Fu anche europarlamentare dal 1994 al 1999 con Forza Italia.

