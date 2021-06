Politica Comiso

Comiso, un defibrillatore in piazza Fonte Diana: può salvare vite umane “puo’ aiutare a salvare delle vite umane”.Il fatto di cronaca, non solo sportiva, che ha impressionato l’intera Europa in mondovisione (ci riferiamo al grave malore del calciatore Eriksen) offre lo spunto a Salvo Liuzzo,componente del comitato nazionale di Italia Viva, per chiedere l’installazione di un defibrllatore automatico in piazza Fonte Diiana a Comiso. Dopo aver constatato che il calciatore è stato salvato, appunto, grazie all’utilizzo di uno di questi dispositivi, Liuzzo afferma “sono sempre più convinto che tutti, ma proprio tutti dovremmo affrontare dei corsi di formazione per la pratica del massaggio cardiaco. Lo stesso vale per le manovre mirate a rimuovere possibili ostruzioni delle vie aeree. Il tutto, combinato con l’utilizzo di un defibrillatore, potrebbe servire a salvare molte vite umane”.La proposta di Salvo Liuzzo sta avendo un seguito non solo sui social, in quanto il consigliere comunale di Comiso, Gaetano Gaglio, espressione di Articolo 1, l’ha fatta diventare una mozione per impegnare l’Amministrazione comunale ad assumere dei provvedimenti ufficiali a tal riguardo, oltre che in piazza Fonte Diana anche in piazza Antonio Gramsci a Pedalino. Salvo Liuzzo ringrazia pertanto Gaglio “perr avere dato opportuna voce, nei luoghi deputati, alla proposta di Italia Viva” e fa un auspicio “ci rimettiamo alla sensibilità dell’Amministrazione comunale affinché questo percorso possa chiudersi nella maniera più adeguata visto che si parla di salute e qualsiasi intervento non è mai sprecato quando può servire a salvare anche una sola vita umana”. (da.di.)

