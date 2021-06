Covid: la variante Delta Ã¨ arrivata in Sicilia

Sicilia Palermo

La variante Delta, l'incrocio tra quella indiana e quella inglese, è arrivata anche in Sicilia: sono infatti risultati contagiati 10 migranti, arrivati a Lampedusa dal Bangladesh seguendo la rotta libica. Sono tutti asintomatici e ora in isolamento in una nave-quarantena ancorata al largo delle coste della più grande delle Pelagie. "La variante Delta individuata su dieci migranti del Bangladesh sbarcati a Lampedusa è la conferma che il Covid purtroppo viaggia anche sui barconi, ed è un segnale d'allarme in più nel momento in cui la priorità è proprio quella di arginare le varianti del Covid prima che si concluda il ciclo delle vaccinazioni. Se gli arrivi continueranno con i numeri degli ultimi giorni, si moltiplicheranno i rischi di un'emergenza sanitaria e di un ulteriore isolamento dell'Italia sul fronte già ampiamente deficitario dei ricollocamenti".Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

