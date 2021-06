Ragusa, a Santa Barbara spiaggia in degrado

Politica Ragusa

Evidentemente nell’emanare l’ordinanza per il tratto di litorale compreso tra la Mancina e Baia del Sole, allo scopo di preservare la bandiera Blu, il sindaco e l’amministrazione comunale trascurano altri tratti della costa, di pertinenza del Comune di Ragusa. E’ questo in pratica il senso di una presa di posizione del capogruppo Pd nel consiglio comunale di ragusa, mario Chiavola, facendosi portavoce delle segnalazioni ricevute da quanti frequentano la spiaggetta della zona Santa Barbara, qualche centinaio di metri prima di arrivare a Punta di Mola e subito dopo gli scogli. Spiega Chiavola “il sito è in condizioni di degrado tali da rendere necessario un intervento di sistemazione. Manca la possibilità, tra l’altro, per i portatori di handicap di accedere alla battigia e, quindi, al mare. Poi, ci sono le docce sì funzionanti ma circondate da erbacce e sterpaglie.Quindi, ci si chiede come i bagnanti dovrebbero usufruirne nella maniera migliore. Basterebbe un sopralluogo per rendersi conto di tutte le cose che non vanno e intervenire di conseguenza, con interventi rapidi e poco costosi, prima che la stagione estiva entri nel vivo. Riteniamo sia opportuno dare risposte anche a questi cittadini che usufruiscono di tratti di litorale che non sono, per così dire, battuti dalla massa e che, però, chiedono di potere contare sulla stessa dignità degli altri. Bisognerebbe fare in modo che non ci siano bagnanti di Serie A e altri di Serie B”. (da.di.)

