Ragusa Ibla, Comibleo torna a sollecitare azioni di diserbo

Infaticabile il comitato spontaneo di residenti di Ibla, Comibleo, nell’attenzionare e sollecitare, anche ripetutamente, azioni a favore della vivibilità del quartiere con l’occhio rivolto alla presenza di visitatori e turisti sempre più numerosi con l’avvio della bella stagione.Questa volta Comibleo, dopo avere effettuato un sopralluogo sullo stato di degrado in cui versano alcune zone della città antica, torna a sollecitare una urgente azione di diserbo nelle principali aree di Ibla, rivolgendo un’ulteriore richiesta all’amministrazione comunale dopo che già, nelle scorse settimane, era stato consegnato un documento indicando quali erano le strade in cui sarebbe stato necessario intervenire. Le rivediamo insieme “la via Discesa Peschiera, ad esempio, continua ad essere invasa, ai margini della carreggiata, da ogni tipo di sterpaglie che, tra l’altro, diventano ricettacolo di rifiuti oltre che di insetti di vario genere.Vale appena la pena di evidenziare che tutta la città antica, negli ultimi giorni, è stata al centro di un evento letterario di rilevanza nazionale (a tutto volume n.d.r.) e, per quanto riguarda questo aspetto del diserbo, non ci abbiamo certo fatto una bella figura. Anzi, da quando abbiamo inoltrato la prima segnalazione, si può dire che la situazione sia senz’altro peggiorata. Tutta Ibla è invasa da erbacce e rifiuti. Speriamo che la condizione generale possa migliorare. Abbiamo inoltrato una segnalazione specifica all’assessore al ramo con l’auspicio che la stessa possa essere tenuta in considerazione in tempi ragionevolmente brevi”. (da.di.)

