Covid Italia, 1.255 nuovi casi e 63 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA - Tornano sopra quota mille i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.255, in crescita rispetto ai 907 registrati ieri a fronte però di un numero più elevato di tamponi effettuati, 212.122 determinando un tasso di positività che si attesta allo 0,59%. In crescita anche i decessi, oggi a quota 63 (+27). Supera quota 4 milioni la quota di soggetti guariti (4.014.025), mentre gli attualmente positivi calano a 105.906. Sul lato della pressione negli ospedali si registra un calo dei ricoverati di 132 unità, con un numero totale pari a 3.333. Sul fronte delle terapie intensive, nel saldo complessivo riguardante ingressi/uscite si evidenzia un calo di 32 degenti (504) ma con 26 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 102.069 persone.La regione con il maggior numero di casi risulta essere la Sicilia (200), seguita da Lombardia (182) e Puglia (169).

