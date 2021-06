Incidente a Vittoria: auto finisce su ponteggio edile

Cronaca Vittoria

Incidente stradale stamattina intorno alle ore 5 a Vittoria. Due auto per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in via Colle d’Oro, angolo via Alfredo Cappellini. Una delle due auto dopo l’impatto con l'altra è finita contro il ponteggio di un cantiere edile di un edificio. Il ponteggio è rimasto in bilico. Fortunatamente i conducenti dei due mezzi sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria. (Foto Assenza)

