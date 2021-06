Doppietta Lukaku e gol Meunier, Belgio-Russia 3-0

Sport Euro2020

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - Prova di maturità per il Belgio all’esordio di Euro2020. I ‘Diavoli Rossì raffreddano l’entusiasmo del pubblico di San Pietroburgo con la vittoria per 3-0 contro la Russia e aprono con tre punti il proprio cammino nel girone B. Dopo lo shock per Eriksen e il pericolo scampato, non poteva che essere Romelu Lukaku a lasciare il proprio marchio. Aiutato dal clamoroso buco difensivo di Semenov, il centravanti dell’Inter insacca al 10′ e cerca la prima telecamera a tiro per la dedica al compagno di squadra: ’’Chris, I love you’’. La mente corre subito alle brutte immagini di Danimarca-Finlandia sul duro contrasto aereo tra Kuzyaev e Castagne: entrambi intontiti dalla botta, sono costretti a chiedere il cambio e, al posto dell’ex Atalanta, il prescelto dal ct Roberto Martinez è Meunier. Passano 7′ ed è proprio lui a firmare il raddoppio: altro omaggio difensivo con il portiere Shunin indeciso su un cross dalla sinistra, Meunier raccoglie la sfera e la manda in fondo al sacco al 34’. La reazione della Russia è disordinata, così come la gestione dei cambi di Cherchesov, che sostituisce Cheryshev - a sua volta subentrato a Kuzyaev mezz’ora prima - con Miranchuk.Nessun grattacapo, comunque, dalle parti di Courtois: il Belgio, pur senza Witsel e soprattutto De Bruyne, gestisce senza affondare il colpo e regala gli ultimi venti minuti di gara a Eden Hazard, nella speranza che ritrovi condizione. Alla Gazprom Arena scatta la ola da parte del pubblico ma all’88’ arriva un’altra fiammata degli ospiti: filtrante di Meunier, Lukaku col destro infila Shunin per il 3-0. La Russia cercherà riscatto mercoledì 16 (ore 15) contro la Finlandia per una vittoria nella fase finale che manca da sei match, il Belgio tornerà in campo giovedì 17 (calcio d’inizio alle 18) contro la Danimarca.

