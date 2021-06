Dieta del succo, 3 giorni per dimagrire in un lampo

Salute e benessere Diete

La dieta del succo dei 3 giorni per dimagrire in un lampo. La dieta del succo dei 3 giorni per dimagrire in un lampo è molto facile da seguire. Si tratta di un regime alimentare che aiuta a depurare l’organismo e a riattivare il metabolismo. La dieta del succo, detta anche la cura del succo o il trattamento del succo, è una dieta a tempo limitato (ad esempio di 3 giorni), durante il quale si evitano completamente i cibi solidi e ci si alimenta solo con succhi, smoothies, tè, brodi vegetali e acqua. Gli enzimi, le sostanze vegetali e gli antiossidanti aiutano il corpo a dissolvere e rimuovere i residui metabolici immagazzinati e, naturalmente, anche i grassi, avendo un effetto detergente sul corpo. Siccome poi i succhi sono alcalini e disacidificano il corpo, una cura del succo è un’ottima opzione anche quando la digestione “deve essere ripulita”.Dieta del succo: le varie dieta del succoCi sono diverse varianti di cura del succo:dieta del succo per un giorno solo per favorire una dieta sanadieta del succo per un periodo limitato, ad esempio una settimana, per riattivare il metabolismo, come preparazione per un cambiamento di dieta dimagrante, arricchito di succhi o di altri alimenti e naturalmente come digiuno terapeutico come aiuto in alcune malattie.Il miglior esempio di digiuno terapeutico è il digiuno curativo di Buchinger e si tratta di una dieta di soli liquidi. Il digiuno del succo secondo Buchinger prevede anche l'uso del miele, che è ricco di fruttosio.La dieta di soli succhi è straordinariamente efficace nel contribuire ad alleviare i problemi gastrointestinali difficili e persistenti. Se il vostro intestino è irritabile o è afflitto da malattie infiammatorie croniche, sindrome da permeabilità, coliti, costipazione o intolleranza al glutine, considerate il digiuno di succhi. È un modo meraviglioso per far riposare il tessuto intestinale e dargli il tempo per guarire, invece di essere continuamente irritato dal transito quotidiano di feci.Se soffrite di allergie e intolleranze alimentari, è il caso di provare un digiuno di succhi, perché purifica l'organismo dalle sostanze irritanti dei cibi problematici e risana il sistema immunitario. Digiunare è come dare al sistema immunitario un nuovo stile, permettendogli di rilassarsi, ricaricarsi e riequilibrarsi. Se l'organismo non è oberato da stress e contaminanti, il sistema immunitario avrà migliori opportunità di trovare il suo naturale equilibrio, e il processo di guarigione riuscirà meglio. Stabilizzare, rafforzare e riequilibrare il sistema immunitario è un compito arduo: digiunare è probabilmente uno dei modi più facili, efficaci ed economici per farlo.Al termine del digiuno potrete reintrodurre con cautela i cibi che possono darvi problemi e verificare se avete una vera intolleranza nei loro confronti. Questo processo vi consentirà di confermare se avete una specifica allergia alimentare o un sistema immunitario squilibrato che reagisce praticamente a tutto.Il digiuno di succhi è utile anche per i rash cutanei e i disturbi come l'eczema, soprattutto se incrementate il vostro esercizio e aumentate il ritmo della respirazione. Molti disturbi cutanei segnalano una sottostante infiammazione, un'irritazione dell'intestino o uno squilibrio dei batteri all'interno di questo, oppure una combinazione di tutti questi elementi. I problemi della pelle sono semplicemente sintomi superficiali che riflettono un disordine interno.Infine, uno dei grandi benefici del digiuno con i succhi, o del mangiare meno in generale, è di sentire più energia (all'opposto, un effetto collaterale del mangiare troppo è la sonnolenza!). Il vostro organismo sarà liberato dalla maggior parte del lavoro di digestione, che normalmente richiede energia di cui voi potrete disporre completamente. Ma se volete che quell'energia in più duri, dovete migliorare l'efficienza della digestione e soprattutto l'assimilazione. La natura depurativa di questa dieta di succhi ottimizza il processo di digestione-assimilazione, proprio come ripulire gli iniettori del motore fa diminuire il consumo di carburante. È improbabile che questa dieta di soli succhi risolva i vostri problemi di salute da un giorno all'altro (in fin dei conti, una settimana non può far retrocedere le lancette di una vita di imprudenze alimentari), ma certo contribuirà a riportarvi sulla giusta strada.Dieta del succo per dimagrire in un lampo: beneficiBenefici della Dieta Settimanale di soli SucchiUn digiuno di succhi risana il sistema immunitario e ripulisce gli organi. Può anche aiutare a identificare e alleviare moltissimi problemi di salute.Ecco alcuni dei benefici:depurazione del sangue;pulizia del colon;equilibrio ormonale;identificazione delle allergie alimentari;miglioramento della funzione gastrointestinale;più efficiente assimilazione dei nutrienti;disintossicazione epatica;attenuazione delle allergie;alleviamento dell'artrite;diminuzione della stanchezza cronica;lenimento di eczema e altri disturbi cutanei;attenuazione della colite e della sindrome dell'intestino irritabile;rafforzamento del sistema immunitario;dimagrimento.Naturalmente è meglio prepararsi i succhi da soli. Tra l’altro è anche molto più conveniente che comprare i succhi al supermercato, al negozio di alimenti o in farmacia. I succhi freschi appena spremuti sono i più buoni, perché la polpa appena pressata non si deposita sul fondo come nei succhi in bottiglia, prendendo cosi’ una spiacevole consistenza. Se non hai tempo e se non hai una centrifuga a casa, allora devi usare i succhi che stanno sullo scaffale. In questo caso però assicurati di utilizzare i succhi senza zucchero aggiunto. Per allungarne la durata e prevenire la fermentazione del succo di frutta in bottiglia, molti succhi vengono riscaldati o pastorizzati. In questo modo si perdono i microcostituenti e l'efficacia del succo diminuisce. Un altro vantaggio se si fa affidamento ai succhi appena spremuti: puoi sfogarti durante la preparazione e provare sempre nuove composizioni aromatiche. Raffina i tuoi succhi con sostanziosi superfood come ad esempio i semi di chia, la frutta a guscio, o gli oli e i germogli ad alto valore nutrizionale per effetti ancora più positivi.Ecco un paio di consigli con i quali puoi praticare una cura della succo nel migliore dei modi:Con un mix di frutta e verdura le cure del succo non sono mai noiose.Impreziosisci i succhi di verdura, soprattutto quelli con verdure a foglia verde, con mela e carote per ammorbidirne le note amare.Lo zenzero è un complemento ideale per i succhi perché è uno dei tuberi più curativi. Lo zenzero non solo dà al succo quel qualcosa di speciale, ma ha anche un effetto antinfiammatorio, analgesico, ipotensivo ed è un rimedio segreto assoluto contro la nausea.Le erbe selvatiche sono ricche di minerali sani e fitonutrienti. Con uno slow juicer puoi aggiungere ai tuoi succhi foglie di ortica fresca, dente di leone e tanto altro ancora.Molti succhi contengono molte vitamine liposolubili. Affinché possano essere assorbiti in modo ottimale dal tuo corpo, puoi mescolare un mezzo cucchiaino di olio ad alto valore nutrizionale, come ad esempio olio di canapa, olio di semi di lino o olio di semi di zucca. Puoi mischiare ai tuoi succhi delle spezie, bucce di limone o di vaniglia per ottenere delle nuove variazioni di sapore.

