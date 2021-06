Sicilia Cinema

Festival Cinema: Oliver Stone ospite d'onore a San Vito Lo Capo

Sarà Oliver Stone l'ospite d'onore della serata finale della 2° edizione del Festival del Cinema Italiano, che si terrà oggi, sabato 12 giugno, a partire dalle ore 20.30 nel PalaFestival di San Vito Lo Capo (Tp). Il regista premio Oscar, autore di film come "Platoon", "Talk radio", "Ogni maledetta domenica", J.F.K Un caso ancora aperto", "Wall street", interverrà da remoto per ricordare i momenti più importanti della sua carriera e presentare il recente volume autobiografico "Cercando la luce". La serata finale è anche l'occasione per assegnare le prestigiose "Stelle d'argento al cinema italiano". Il direttore artistico, Paolo Genovese, e la giuria composta da Silvio Orlando (presidente), Serena Autieri, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro, Chiara Francini, Giusy Buscemi, Christian Marazziti premieranno, infatti, le seguenti categorie; miglior film, miglior regia, miglior opera prima, miglior attore e attrice protagonista, miglior attore e attrice non protagonista e miglior cortometraggio.Durante la serata verranno conferiti, inoltre, il premio "Scaglie", a cura di Parmigiano Reggiano, e i Premi Vittorio Gassman e Franca Valeri, il Premio personaggio dell'anno e il Premio del pubblico. Per la sezione ambiente, la Giuria composta da Marcello Foti, giornalista e produttore cinematografico, dai giornalisti Marta Perego e Marino Midena, dalla regista Rosalba Vitellaro, assegnerà la "Stella d'argento" al miglior documentario. A condurre la cerimonia di premiazione, che verrà trasmessa su Rai2 il 13 luglio, in seconda serata, sarà Veronica Maya. Tra gli ospiti d'onore il presidente onorario del Festival Fabrizio Del Noce e Beppe Convertini.

