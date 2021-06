Economia Modica

Contributo a fondo perduto da 5 mila euro a Modica: a chi tocca Contributo a fondo perduto da 5 mila euro a Modica: a chi tocca

Contributi a fondo perduto per le microimprese del territorio di Modica danneggiate dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19. Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Modica; hanno un codice Ateco prevalente tra quelli previsti per ciascuna area territoriale. Le microimprese potranno presentare una sola istanza per partita IVA, pena l’inammissibilità di tutte le istanze presentate dalle imprese risultanti collegate.Il contributo sarà concesso per un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa. Le istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12 dell’1 luglio fino alle ore 11:59 del 13 luglio 2021

Contributi a fondo perduto per le microimprese del territorio di Modica danneggiate dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19. Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Modica; hanno un codice Ateco prevalente tra quelli previsti per ciascuna area territoriale. Le microimprese potranno presentare una sola istanza per partita IVA, pena l’inammissibilità di tutte le istanze presentate dalle imprese risultanti collegate. Il contributo sarà concesso per un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa. Le istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12 dell’1 luglio fino alle ore 11:59 del 13 luglio 2021