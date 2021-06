Piazza WIFI Italia, a Scicli Wifi gratuito: ecco dove

Tecnologie Scicli

Sono già attivi a Scicli tre punti di accesso wifi gratuiti. Sono stati attivati i primi tre hotspot wifi del progetto "Piazza WIFI Italia" che Infratel ha installato a fine 2020 nel territorio del Comune di Scicli. Questi hotspot sono ora in grado di erogare il servizio wifi gratuito nell'area di via Francesco Mormina Penna (Municipio e palazzo Spadaro) e della Biblioteca Comunale, al quartiere ex carcere. A darne notizia l'amministrazione Giannone.“Piazza Wifi Italia” è il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale (https://wifi.italia.it/it/).Gli hotspot permettono di connettersi,fino ad un raggio di 100/150 metri, in maniera facile e gratuita. Oggi è diventato indispensabile poter contare su una connessione internet per le esigenze quotidiane, perché consente di agevolare la vita di ognuno di noi. La giunta Giannone punta a una città in cui l'innovazione comporta un miglioramento concreto nella vita dei cittadini. Scicli compie un grande passo verso il cambiamento in smart city.

