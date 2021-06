Eclissi di Sole anulare oggi 10 giugno: come vederla e a che ora

Curiosità Astronomia

Eclissi di Sole, oggi, 10 giugno. Il cielo regalerà uno spettacolo mozzafiato, che solo alcuni potranno vedere nella sua interezza: si tratta dell'eclissi anulare 2021. Un evento unico e da record. Un anello di fuoco da record, quello che infiammerà il cielo del 10 giugno. La luna passerà davanti al sole ma sarà troppo lontana per coprirlo per intero. Un anello di sole circonderà quindi il nostro satellite naturale e avremo così l'eclissi anulare che sarà preceduta e seguita da una eclissi parziale. L’eclissi di Sole oggi sarà visibile dopo sei lunghi anni, l’ultima volta fu il 20 marzo del 2015. Il fenomeno dà spettacolo dalle 11,45 alle 12,45 quando la Luna si pone tra la Terra e il Sole proietta la sua ombra sul nostro pianeta. "Alle nostre latitudini – spiega Thomas Mazzi, presidente del Gruppo astrofili centese - l’eclissi sarà parziale e di piccola entità, solo una piccola parte del disco solare verrà oscurato dalla Luna.Ma l’effetto ‘wooow’ sarà ugualmente garantito. Questi eventi sono abbastanza comuni, tra una eclissi e l’altra possono passare solo alcuni mesi ma alle volte l’intervallo può durare fino a diversi anni. Il loro susseguirsi non è casuale, anzi è ben conosciuto fin dall’antichità".

