Fuga gas da furgone che trasportava 2200 litri di Gpl: intervenuti pompieri

Cronaca Palermo

I vigili del fuoco a Palermo sono intervenuti per la fuoriuscita di gas da un furgone che trasportava 2200 litri di gpl in viale Regione Siciliana nella zona di via Albiri. Durante il tragitto le cinghie che stabilizzavano il serbatoio si sono rotte provocando il ribaltamento del grande serbatoio con relativa rottura dei raccordi e valvole. Sono intervenute diverse squadre dei pompieri per mettere in sicurezza il contenitore e il successivo travaso del gas.

