A Pozzallo si restaura Palazzo Giunta: finanziamento da 1.600.000 euro

A settembre a Pozzallo prendono il via i lavori di restauro di palazzo giunta - musso finanziati dal governo nazionale per 1.600.000 euro. Nella giornata di ieri, 8 giugno 2021, si sono concluse le procedure di gara con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta I.CO.SER. s.r.l. di Gangi (PA) per i lavori di restauro e ristrutturazione di Palazzo Giunta - Musso. Il recupero e il restauro conservativo dell’antico palazzo, restituiranno all’immobile il passato splendore architettonico, le sue bellezze artistiche e la possibilità di contribuire ad una crescita socio-culturale di Pozzallo. Sono state già avviate le verifiche per l’acquisizione documentale e l’aggiudicazione definitiva e subito dopo sarà stipulato il contratto.Le lunghe procedure che hanno visto coinvolti anche due tecnici nominati dall’UREGA, mediante sorteggio, termineranno nel mese di agosto con la firma del contratto. L’inizio dei lavori è previsto nel prossimo mese di settembre, subito dopo la sta-gione estiva. L’importante opera di restauro è stata finanziata con i fondi del PON “Legalità” per un importo di € 1.600.000.

