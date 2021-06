Incidente stradale sulla Catania Gela: 2 feriti FOTO

Cronaca Catania

Ennesimo incidente stradale in Sicilia. Si è verificato stamattina al Km 65+300 circa della Ss 417, la Catania-Gela. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo furgonato e una Kia in un tratto in cui la strada è in rettilineo. Il bilancio è di due feriti, di cui uno trasferito al Policlinico e uno al Garibaldi. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti nei due ospedali di Catania. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale di Caltagirone e i carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per consentire i rilievi, sta subendo rallentamenti in entrambi i sensi di marcia ed è stato deviato su percorsi alternativi.In azione anche il personale della Sezione compartimentale dell’Anas di Catania, i quali stanno provvedendo a rimettere in sicurezza la carreggiata e a liberare la sede stradale dagli oli e dai liquidi riversatisi sull’asfalto. (foto Assenza9

