Cronaca Scicli

Recuperato il corpo del giovane disperso nel mare di Cava d'aliga Recuperato il corpo del giovane disperso nel mare di Cava d'aliga

Recuperato il corpo del giovane disperso nel mare di Cava D'aliga, frazione balneare di Scicli. Il corpo è stato trovato poco fa davanti agli scogli di Bruca dai soccorritori. Le ricerche del giovane tunisino 20enne, Nassim Waoer, erano state riavviate stamattina dagli uomini della Capitaneria di porto di Pozzallo con l’aiuto di mezzi navali e aerei. Il giovane tunisino era scomparso ieri pomeriggio mentre intento a fare un bagno, insieme a due amici, nel mare tra Bruca e Cava d’Aliga. I due amici erano rientrati mentre il tunisino no. Oggi il ritrovamento del corpo senza vita.Da ieri pomeriggio fino alle 19.30 un elicottero della Guardia costiera, dalle 6 alle 8 di stamani un elicottero della Marina militare e dalle 8 al momento del rinvenimento del corpo, un aereo della Guardia costiera. In mare invece sono state impegnate 3 motovedette e un gommone dalla capitaneria di Porto di Pozzallo. La Cp 325 ha poi proseguito le ricerche per tutta la notte. Del caso è stata informata la Procura di Ragusa - il sostituto di turno Santo Fornasier - e il medico legale Santoro per l’ispezione cadaverica.

Recuperato il corpo del giovane disperso nel mare di Cava D'aliga, frazione balneare di Scicli. Il corpo è stato trovato poco fa davanti agli scogli di Bruca dai soccorritori. Le ricerche del giovane tunisino 20enne, Nassim Waoer, erano state riavviate stamattina dagli uomini della Capitaneria di porto di Pozzallo con l’aiuto di mezzi navali e aerei. Il giovane tunisino era scomparso ieri pomeriggio mentre intento a fare un bagno, insieme a due amici, nel mare tra Bruca e Cava d’Aliga. I due amici erano rientrati mentre il tunisino no. Oggi il ritrovamento del corpo senza vita. Da ieri pomeriggio fino alle 19.30 un elicottero della Guardia costiera, dalle 6 alle 8 di stamani un elicottero della Marina militare e dalle 8 al momento del rinvenimento del corpo, un aereo della Guardia costiera. In mare invece sono state impegnate 3 motovedette e un gommone dalla capitaneria di Porto di Pozzallo. La Cp 325 ha poi proseguito le ricerche per tutta la notte. Del caso è stata informata la Procura di Ragusa - il sostituto di turno Santo Fornasier - e il medico legale Santoro per l’ispezione cadaverica.