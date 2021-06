Appuntamenti Circolo Velico kaukana

Trofeo Kinder a Caucana: coppa Aico al maltese Vassallo Trofeo Kinder a Caucana: coppa Aico al maltese Vassallo

Seconda tappa del trofeo Kinder Joy of Moving, a Caucana il maltese vassallo si aggiudica la coppa Aico mentre Demurtas conquista la coppa Touring. Nove prove disputate in condizioni di vento medio leggero, sotto gli occhi degli atleti che tra qualche settimana saranno protagonisti a Tokyo per le Olimpiadi, hanno caratterizzato la seconda tappa del trofeo Kinder Joy of moving, Coppa Aico per la divisione A, Trofeo touring classe optimist per la divisione B, conclusasi martedì scorso con la cerimonia di premiazione. L’organizzazione dello speciale evento è stata affidata dalla Federazione Italiana Vela e dalla classe optimist al Circolo Velico Kaucana. La manifestazione si è tenuta nello specchio d'acqua antistante la sede del Cvk, nella frazione di Santa Croce Camerina, grazie ad uno sforzo organizzativo non indifferente da parte dell’intero staff del circolo che ha curato la parte logistica in maniera collaudata, dando prova di grande professionalità.Sono stati oltre 150 i piccoli regatanti che si sono sfidati al largo di Kaucana: la divisione A ha interessato i nati dal 2006 al 2010, mentre la divisione B i nati nel 2011 e 2012. Alla fine di una lunga battaglia, il maltese Timmy Vassallo ha conquistato la Coppa Aico, per appena due punti sul bravo Yusei Castroni (Sc Marsala) che ha perso terreno nelle due giornate finali. Terzo posto per Andrea Sabbia (Cc Roggero di Lauria): anche lui ha perso qualche punto nella giornata finale ma ha centrato meritatamente il podio. Quarti e quinti altri due timonieri di cui si sentirà senz’altro parlare in futuro come Francesco Carrieri (Cv Bari) e Pietro Moncada (Cn Nic Catania). Premiato come miglior nato nel 2010, Damiano Livoti (Cn Nic Catania), sesto assoluto. Tra le ragazze, l’ultima giornata, ha premiato Giorgia Tumbarello (Sc Marsala), che è riuscita a superare il Team del Circolo Vela Bari che ha conquistato il secondo, il terzo e il quarto posto con Elettra Muciaccia, Ludovica Montinari e Alessandra Coco, mentre al quinto è arrivato l’atleta locale Lucrezia Micieli del Cv Kaucana.Tra i più giovani, Andrea Demurtas (Fv Riva) ha conquistato la Coppa Touring. Sul podio anche Pietro Lucchesi (Tmv) e Ludovico Quintiliani (Lni Formia). Entrambi, grazie a questo risultato, entreranno a far parte del Gan Cadetti a settembre. Tra le ragazze, podio per Emma Librandi (Cv Crotone), Giulia Pasqua (Cn Augusta) e Ginevra Di Caro (Cvtv Messina). Proprio quest’ultima, durante l’estrazione di lunedì sera, si è aggiudicata la barca Nautivela, offerta da Kinder Joy of Moving come sempre al fianco dei promotori di questo importante circuito. I promotori hanno ringraziato il comitato organizzatore che in cinque giorni ha dovuto cambiare la base logistica per problemi di dragaggio al porto di Marina di Ragusa e spostare tutto al circolo, nella sede sulla spiaggia di Kaucana.Numerosi i volontari che hanno aiutato i ragazzi e gli allenatori per cercare di non far pesare questo spostamento. Un grazie particolare è stato rivolto al presidente del Cvk, Pippo Causapruno, e al direttore sportivo Luca Salvo. Apprezzamenti nei confronti del comitato di regata presieduto da Roberto Lachi e della giuria presieduta da Bruno Ampola. Erano presenti anche i consiglieri federali Ignazio Pipitone e Ivan Branciamore oltre allo staff di segreteria Aico formato da Letizia Tocchini e Micaela Seghetti che hanno gestito la parte on line con le classifiche. Un ulteriore ringraziamento alla Federazione Italiana Vela e al presidente Francesco Ettorre per il lavoro svolto in questi mesi al fine di potere far disputare tutte le regate in calendario, compresa naturalmente quella di Caucana. L’ultimo ringraziamento più importante è stato rivolto alle famiglie, agli allenatori e ai club intervenuti in questa manifestazione.

Seconda tappa del trofeo Kinder Joy of Moving, a Caucana il maltese vassallo si aggiudica la coppa Aico mentre Demurtas conquista la coppa Touring. Nove prove disputate in condizioni di vento medio leggero, sotto gli occhi degli atleti che tra qualche settimana saranno protagonisti a Tokyo per le Olimpiadi, hanno caratterizzato la seconda tappa del trofeo Kinder Joy of moving, Coppa Aico per la divisione A, Trofeo touring classe optimist per la divisione B, conclusasi martedì scorso con la cerimonia di premiazione. L’organizzazione dello speciale evento è stata affidata dalla Federazione Italiana Vela e dalla classe optimist al Circolo Velico Kaucana. La manifestazione si è tenuta nello specchio d'acqua antistante la sede del Cvk, nella frazione di Santa Croce Camerina, grazie ad uno sforzo organizzativo non indifferente da parte dell’intero staff del circolo che ha curato la parte logistica in maniera collaudata, dando prova di grande professionalità. Sono stati oltre 150 i piccoli regatanti che si sono sfidati al largo di Kaucana: la divisione A ha interessato i nati dal 2006 al 2010, mentre la divisione B i nati nel 2011 e 2012. Alla fine di una lunga battaglia, il maltese Timmy Vassallo ha conquistato la Coppa Aico, per appena due punti sul bravo Yusei Castroni (Sc Marsala) che ha perso terreno nelle due giornate finali. Terzo posto per Andrea Sabbia (Cc Roggero di Lauria): anche lui ha perso qualche punto nella giornata finale ma ha centrato meritatamente il podio. Quarti e quinti altri due timonieri di cui si sentirà senz’altro parlare in futuro come Francesco Carrieri (Cv Bari) e Pietro Moncada (Cn Nic Catania). Premiato come miglior nato nel 2010, Damiano Livoti (Cn Nic Catania), sesto assoluto. Tra le ragazze, l’ultima giornata, ha premiato Giorgia Tumbarello (Sc Marsala), che è riuscita a superare il Team del Circolo Vela Bari che ha conquistato il secondo, il terzo e il quarto posto con Elettra Muciaccia, Ludovica Montinari e Alessandra Coco, mentre al quinto è arrivato l’atleta locale Lucrezia Micieli del Cv Kaucana. Tra i più giovani, Andrea Demurtas (Fv Riva) ha conquistato la Coppa Touring. Sul podio anche Pietro Lucchesi (Tmv) e Ludovico Quintiliani (Lni Formia). Entrambi, grazie a questo risultato, entreranno a far parte del Gan Cadetti a settembre. Tra le ragazze, podio per Emma Librandi (Cv Crotone), Giulia Pasqua (Cn Augusta) e Ginevra Di Caro (Cvtv Messina). Proprio quest’ultima, durante l’estrazione di lunedì sera, si è aggiudicata la barca Nautivela, offerta da Kinder Joy of Moving come sempre al fianco dei promotori di questo importante circuito. I promotori hanno ringraziato il comitato organizzatore che in cinque giorni ha dovuto cambiare la base logistica per problemi di dragaggio al porto di Marina di Ragusa e spostare tutto al circolo, nella sede sulla spiaggia di Kaucana. Numerosi i volontari che hanno aiutato i ragazzi e gli allenatori per cercare di non far pesare questo spostamento. Un grazie particolare è stato rivolto al presidente del Cvk, Pippo Causapruno, e al direttore sportivo Luca Salvo. Apprezzamenti nei confronti del comitato di regata presieduto da Roberto Lachi e della giuria presieduta da Bruno Ampola. Erano presenti anche i consiglieri federali Ignazio Pipitone e Ivan Branciamore oltre allo staff di segreteria Aico formato da Letizia Tocchini e Micaela Seghetti che hanno gestito la parte on line con le classifiche. Un ulteriore ringraziamento alla Federazione Italiana Vela e al presidente Francesco Ettorre per il lavoro svolto in questi mesi al fine di potere far disputare tutte le regate in calendario, compresa naturalmente quella di Caucana. L’ultimo ringraziamento più importante è stato rivolto alle famiglie, agli allenatori e ai club intervenuti in questa manifestazione.