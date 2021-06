Come dimagrire con la dieta speciale di giugno: menÃ¹ per perdere peso

Salute e benessere Diete

Dimagrire a giugno con la dieta speciale è semplice. Cos'è la dieta speciale di giugno? Si tratta di un’alimentazione che può essere seguita al massimo per 10-15 giorni e si possono perdere diversi chili se associata ad una regolare attività fisica (basta comminare a passo spedito tutti i giorni per almeno un’ora).Dieta speciale di giugno: come funzionaLa dieta speciale di giugno predilige l’impiego dei prodotti di stagione, sfruttando tutte le loro proprietà per garantire una efficace perdita di peso. Ci sono infatti determinati alimenti che, per le loro caratteristiche, hanno il potere di stimolare il metabolismo e depurare il corpo eliminando liquidi e gas in eccesso. Innanzitutto parliamo di due ortaggi gustosi e versatili: le zucchine e le melanzane. Le prime hanno diversi vantaggi per la linea: in primo luogo hanno pochissime calorie ed un alto contenuto di potassio, che le rende altamente diuretiche.Al contrario hanno un basso indice glicemico, che le rende perfette anche per coloro che soffrono di diabete. Sono leggere, digeribili e sono ricche di vitamina C e acido folico. Le melanzane sono anch’esse povere di calorie e ricche di acqua, che attribuisce loro proprietà diuretiche. Contengono molte fibre, utili in caso di stipsi e per eliminare il gonfiore addominale. Hanno inoltre proprietà depurative ed antinfiammatorie. Proseguiamo con la frutta, particolarmente favorita in questo periodo perchè naturalmente dolce e fresca. Parliamo di albicocche, pesche, fragole e ciliegie. Vantano proprietà drenanti e depurative, sono piene di vitamine ed utili anche alla tintarella. In particolare le ultime due varietà hanno anche un alto contenuto di antiossidanti, che combattono i radicali liberi ed aiutano la pelle a mantenersi giovane e luminosa.Dieta speciale di giugno: regolePrima di vedere cosa si mangia nella dieta speciale di giugno, vediamo quali sono le regole fondamentali che vanno rispettate per assicurarsi una perdita di peso:Ogni giorno bisogna bere almeno due litri di acquaÈ necessario ridurre il consumo di saleOgni mattina bisogna bere a digiuno un bicchiere di acqua con il succo di un limoneEvitare ed abolire del tutto bevande alcoliche, snack salati o dolciDieta speciale di giugno: cosa mangiare in un menù esempio per dimagrireOgni giorno prima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua oligominerale con il succo di mezzo limone e un cucchiaino di raso malto di riso o d’orzo. Con il suo apporto di sali minerali tra cui il manganese, il malto potenzia il sistema immunitario ed è perfetto con il succo di limone. Inoltre ha un basso indice glicemico.Colazione: un caffè o tè senza zucchero, 150 grammi di yogurt greco scremato naturale (solo bianco) con 150 grammi di fragole oppure 150 grammi di pesche o albicocche o 125 grammi di ciliegie, una spolverata di cannella, stevia a piacere.Spuntino: una spremuta senza zucchero o un centrifugato di cetriolo più 100 grammi di carota pulita e tagliata a bastoncini oppure 130 grammi di melone.Pranzo: 40 grammi di cous cous, riso integrale o quinoa o grano saraceno in chicchi, avena, pesati da crudo e poi cotti, oppure 180 grammi di patate pesate da crudo e poi lessate oppure una frisella integrale da 45 grammi o un panino integrale da 50 grammi.250 grammi di ortaggi o verdure pesate da crude tra: peperoni, zucchine, melanzane, pomodori, ravanelli, cetrioli, rucola, insalate. Oppure: 130 grammi di fagiolini.Due cucchiaini rasi di olio in tutto o 70 grammi di avocado più succo di limone. Oppure 2 cucchiaini rasi di pesto o 1 cucchiaino di maionese.Oppure ua scatoletta da 112 grammi di tonno al naturale oppure 100 grammi di fave fresche o piselli freschi o 80 grammi di legumi in scatola pesati da lessi oppure 40 grammi di mozzarella o feta o 50 grammi di primosale o ancora un uovo medio + un albume in frittatina. Un caffè con stevia.Merenda pomeridiana: 100 grammi di pesca a pezzi o due albicocche o due fette di melone piccole + 20 grammi di Grana Padano/10 grammi di cioccolato fondente 85%.Oppure 125 grammi di yogurt di soia magro o yogurt normale magro bianco (0,1% di grassi) con un’albicocca o una nespola a pezzi. In alternativa si può mangiare un ghiacciolo all’arancia o alla menta + 4 mandorle e un caffè senza zucchero.Cena: 125 grammi di pesce spada, tonno fresco, orata, merluzzo o spigola almeno 3 volte a settimana.Oppure 150 grammi di calamari, gamberi o cozze almeno una volta a settimana.Oppure 70 grammi di bresaola o 60 grammi di prosciutto crudo una volta a settimana.100 grammi di petto di pollo o tacchino due volte a settimana.Oppure un piccolo piatto di insalata mista (50/100 grammi) con un cucchiaino di olio, più cetrioli, ravanelli, rucola, prezzemolo, pomodori datterini, peperoni: usate questi ingredienti di stagione per variare il vostro piatto di verdura cruda da abbinare alla cena. 150 grammi tra: ananas fresco, melone, anguria, oppure una pesca media. In alternativa alla frutta, due volte a settimana: 50 grammi di gelato al limone.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta speciale di giugno è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete e alle donne in gravidanza.

