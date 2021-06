Superbonus 110%, procedura semplificata e Cila: come funziona

Italia Superbonus

Novità per il Superbonus al 110% e le ristrutturazioni agevolate. Arriva l’accesso semplificato al Superbonus, le ristrutturazioni agevolate al 110%. Basterà solo la Cila - la comunicazione di inizio lavori - per fare partire le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità chiesta finora. Gli interventi, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono quindi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). «Nella Cila - si legge - sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».La sostituzione dell’attestato di stato legittimo con la sola Cila consentirà di evitare le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei comuni, pari in media a tre mesi di attesa per ogni immobile da verificare. La procedura semplificata comporterà risparmi di spesa per gli adempimenti burocratici di 110 milioni.

