9 tonnellata di rifiuti rimosse a Santa Croce Camerina e a Modica

Rimosse 9 tonnellate di rifiuti lungo la rete viaria di Santa Croce Camerina e di Modica. Continua l'attività di bonifica dell'intero territorio provinciale disposta dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, per la rimozione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi lungo le strade extracomunali. Facendo seguito al protocollo d'intesa siglato con tutti e 12 i Comuni della Provincia, nel corso dell’ultima settimana -specificatamente nei giorni 24 e 28 maggio- sono stati rimossi e conferiti in centri di recupero autorizzati circa 120 metri cubi di pneumatici fuori uso, materassi, divani e frigoriferi, abbandonati lungo la rete viaria dei Comuni di Santa Croce Camerina e di Modica, per complessive 9 tonnellate.Il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti non pericolosi proseguirà nelle prossime settimane.

