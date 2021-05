Nuovo defibrillatore al Geodetico del Villaggio Jungi a Scicli

Attualità Scicli

Un nuovo defibrillatore per il Geodetico di via Ugo Foscolo al Villaggio Jungi. È quello che il Lions Club Scicli 'Plaga Iblea', ha donato al Comune di Scicli. La cerimonia di consegna del nuovo dispositivo, in ottemperanza alle disposizioni anticovid, si è svolta giovedì 27 maggio, presso la tensostruttura a cupola geodetica di via Ugo Foscolo al Villaggio Jungi, dalle mani del presidente del Lions Club Scicli Luigi Ciavorella a quelle dell'assessore allo Sport Guglielmo Scimonello. Erano presenti, tra gli altri, alla rituale di donazione, l'ex Presidente lionese Melania Carrubba, il componente del comitato, l'ing. Giovanni Iacono, oltre ai rappresentanti degli sponsor che hanno contribuito all'iniziativa sostenuta nel 2018 con il progetto "Il Cuore per lo Sport". "Il presidente del Lions Club Ciavorella, ha dichiarato quanto il gesto dei Lions non solo si pone nella linea del servizio e del dono, propria del lionismo ma, ha sottolineato, in questo tempo di pandemia, vuole essere anche una testimonianza concreta di quanto l’essere tutti sulla stessa barca induce ad avere più cura gli uni degli altri. Il Presidente Luigi Ciavorella nel ribadire come l’impegno del Lions Club Scicli Plaga Iblea, è prova del servizio costante e continuo che questa associazione dimostra per la salvaguardia della salute pubblica ed ha ricordato che l’arresto cardiaco è una causa di morte frequente con una stima di 60/70 mila persone colpite ogni anno e che l’uso di una defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio.""La possibilità di dotare il Geodetico-Polivalente di un nuovo defibrillatore - dichiara l'assessore allo Sport Guglielmo Scimonello - significa mettere in condizioni non solo le società sportive del territorio che usufruiscono prevalentemente le strutture, ma tutto un quartiere di utilizzare uno strumento salva-vita. Ringraziamo davvero di cuore -ribadisce Scimonello- il presidente e tutti i componenti del Lions Club Scicli per questa lodevole e generosa iniziativa. Donare un defibrillatore è una iniziativa etica e sociale, perché salvare una vita è un atto prezioso, soprattutto dove si svolgono attività sportive agonistiche e dilettantistiche. Siamo felicissimi -termina Scimonello- per il prezioso gesto di prevenzione e solidarietà e, ci auguriamo che altre imprese seguono l'esempio del Lions Club Scicli Plaga Iblea."

