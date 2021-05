Dimagrire col metodo delle ciliegie 3 volte a settimana: dieta

Salute e benessere Dimagrire

Dimagrire col metodo delle ciliegie 3 volte a settimana è semplice, ecco come funziona e la dieta completa. Dimagrire mangiando ciliegie con la dieta della ciliegia per 3 giorni a settimana è facile. Si tratta di un regime alimentare depurativo che consente di perdere peso senza rinunciare al gusto e al cibo.Le ciliegie, infatti, oltre ad apportare solo 38 calorie per 100 gr circa, sono una buona fonte di vitamine e di melatonina. Oltre a rendersi utili in caso di insonnia, hanno un alto potere antiossidante, rinforzano il sistema immunitario e donano allegria. Il grande apporto di fibre le rende inoltre piuttosto sazianti così, anche se come dice il detto, una ciliegia tira l’altra, mangiarle non sarà mai un grande problema, soprattutto se si pensa che sono così buone da poter essere inserite proprio all’interno di una dieta, rendendola più semplice da seguire e garantendo la perdita del peso in eccesso, il tutto senza perdere il gusto del buon cibo.Dimagrire mangiando ciliegie 3 volte a settimana: ecco il menù della dieta completaDieta ciliegie: primo giornoPre colazione: 20 da mangiare a ciliegie a digiunoColazione: Una tazza di latte di soia senza zucchero con 4 fette biscottate integrali con un velo di marmellata di ciliegie senza zucchero (ancor meglio se realizzata in casa)Spuntino: Frullato con 10 ciliegie, una banana e una mela Pranzo: Insalata mista con tonno al naturale ed un uovo da condire con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e poco sale. A seguire 30 grammi di pane integrale o 50 gr di riso integrale e una piccola macedonia di fruttaMerenda: 3 albicocche e 12 ciliegieCena: Pollo alla griglia con verdure grigliate e condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Un frutto di stagioneDieta ciliegie: secondo giornoPre colazione: 20 ciliegie da mangiare a digiunoColazione: Una tazza di latte di soia senza zucchero con 4 biscotti integraliSpuntino: Dieci ciliegie e due albicocche con un bicchiere di latte di riso. Il tutto può anche essere frullato e bevuto come un milk shake vegetalePranzo: Una porzione (circa 60 grammi) di pasta integrale da mangiare con una manciata di ceci o con delle lenticchie. A seguire un frutto di stagioneMerenda: Una macedonia fresca contenente anche ciliegiePre cena: Una ventina di ciliegie da mangiare intere o sotto forma di succo (senza zucchero)Cena: Salmone al cartoccio da accompagnare con una patata al vapore e verdura di stagione, il tutto condito con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, succo di limone e spezie. Per finire un piccolo frutto di stagioneDieta ciliegie: terzo giornoPre colazione: 20 ciliegie da mangiare a digiunoColazione: Un bicchiere di latte di soia o di mandorle e un pacchetto di cracker integraliSpuntino: Frullato di ciliegie, fragole, frutti di bosco e latte parzialmente scrematoPranzo: Minestrone di verdure con 50 gr di pasta integrale o 60 gr di riso integrale. A seguire una piccola insalata di tonno al naturale con fagiolini, condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, succo di limone e spezie.Merenda: Una macedonia di frutta che comprenda anche delle ciliegiePre cena: Succo di ciliegie senza zuccheri aggiuntiCena: Pollo alla piastra con spezie varie e insalata di pomodori e cetrioli condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e accompagnata da 30 gr di pane integrale ed un frutto di stagionePrima di cominciare la dieta delle ciliegie per 3 giorni a settimana è raccomandato consultare il proprio medico o uno specialista, una raccomandazione che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito. La dieta delle ciliegie si basa su un menu piuttosto bilanciato che essendo previsto per soli 3 giorni a settimana non costituisce un rischio per la salute, purché la dieta venga seguita per un solo mese come indicato e che alla stessa si aggiungano il consumo di almeno un litro e mezzo d’acqua naturale e la giusta attività fisica che, per chi non ne ha mai svolta prima, può essere anche una semplice camminata veloce di circa 20 minuti da fare ogni giorno.

