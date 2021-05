Covid, Musumeci: due Comuni in zona rossa da domani

Sicilia Covid

L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Geraci Siculo e Lercara Friddi, in provincia di Palermo che diventano zona rossa. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un'ordinanza che avrà efficacia da domani, 28 maggio, fino al 3 giugno compreso. Nell'ambito della stessa ordinanza si stabilisce la prosecuzione della "zona rossa", fino al 3 giugno, per San Cipirello e Vicari, sempre in provincia di Palermo.

