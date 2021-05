Attualità Asp Ragusa

Covid Ragusa, morta una donna di Chiaramonte Gulfi

Sale a 272 il numero dei morti in provincia di Ragusa. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di Chiaramonte Gulfi morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, Ad annunciarlo il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 27 maggio 2021. Ma vediamo nel dettaglio i ricoverati nei vari reparti dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ecco i dati dei 21 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: 13 nel reparto di Malattie Infettive (10 residenti in provincia e 3 fuori provincia), 3 in area grigia (tutti residenti nel territorio di Ragusa), 5 in Rianimazione (tutti residenti in provincia).Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 144.134 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 384.868 test rapidi per un totale di 531.332.

