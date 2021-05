Salute e benessere Dieta

Dimagrire con la dieta del semaforo: mangiare rosso, giallo e verde. Dimagrire con la dieta del semaforo è semplice basta individuare gli alimenti che si possono mangiare e quindi con semaforo verde, quelli che non si possono mangiare a semaforo rosso e quelli a semaforo giallo ovvero che si possono mangiare in piccole quantità. Se si riesce a memorizzare gli alimenti giusti con la dieta del semaforo si potrà dimagrire velocemente e senza stress. La dieta del semaforo oltre a far dimagrire aiuta anche a disintossicare l’organismo perché in pratica ci aiuta ad eliminare il cibo spazzatura e non solo.Dieta del semaforo: alimenti che si possono mangiare ovvero quelli a semaforo verdeSemaforo verde per alimenti ricchi di antiossidanti naturali, Omega 3, Vitamine e sali minerali:pescecarne bianca come pollo e tacchinoriso integraleuvafunghilegumifragoleperemeleolio di extra vergine di olivaricotta e formaggi freschiDieta del semaforo: alimenti che si non possono mangiare ovvero quelli a semaforo rossoSemaforo rosso per tutti gli alimenti con alto contenuto di grassi e zuccheripasta e risopane bianco e crackersbiscottimaisburro e margarinacarne grassa come salsiccesalumi stagionatiformaggi grassi come gorgonzola, brie, taleggio, stracchinodolcipatatealcoolDieta del semaforo: alimenti che si possono mangiare in piccole quantità ovvero quelli a semaforo gialloSemaforo giallo per alcuni cibi che vanno consumati in modeste quantitàyogurtbananelattepane integraleagnelloanguriakiwiarachidiuova

