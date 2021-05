La visita dei tour operator dal nord Italia a Comiso

Economia Turismo

Si è conclusa ieri, la visita di alcuni tour operator del centro nord Italia che hanno svolto un “educational” sui nostri territori di Comiso, Ragusa, Scicli, Modica e Chiaramonte. Ne hanno apprezzato le bellezze e le potenzialità. Il Comune di Comiso è stato protagonista della tappa di giovedì 20 maggio, con l’eccellente Ufficio Turistico della nostra città che ha accompagnato i tour operator in giro per il nostro splendido centro storico e favorendo un interessantissimo incontro con i vertici di Soaco, presso l’aeroporto di Comiso, dove, ad accogliere la delegazione, è stato l’Amministratore Delegato, Dott. Rosario Dibennardo. A tal proposito, è intervenuto l’Assessore al Turismo del Comune di Comiso, Dante Di Trapani: “Dopo un anno molto difficile, è tempo di rimettere in moto le politiche turistiche. La visita di parecchi operatori del settore che guardano con grandissimo interesse il nostro territorio, ci ha fornito spunti e prospettive delle quali fare tesoro. E ci ha dato modo di allacciare rapporti dai quali trarre nuova linfa. Tutto questo, ci fa ben sperare per il futuro immediato. Dobbiamo credere, tutti, all’unisono, nelle enormi potenzialità delle nostre terre. Nel nostro sole, nella nostra accoglienza, nelle nostre bellezze e nell’eccellenza dei nostri prodotti enogastronomici. Consentitemi di ringraziare il Dirigente ed i dipendenti della funzione Turismo del Comune di Comiso, che, in pochissimi giorni, hanno messo in piedi una macchina organizzativa in grado di esaltare come meritano le nostre bellezze. Abbiamo patrocinato l’iniziativa, consapevoli di quanto possa essere importante promuovere Comiso. È una sfida che tutti, dalle Istituzioni agli operatori privati, passando per i cittadini, dobbiamo saper cogliere con sempre rinnovato entusiasmo e senso di comunità. Possiamo offrire tantissimo, dobbiamo solo crederci, organizzarci e perseverare.”